Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Keseruan Delegasi AMMTC dan Warga Labuan Bajo Saksikan Drum Band Akpol dan Karnaval

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Minggu, 20 Agustus 2023 |20:51 WIB
Keseruan Delegasi AMMTC dan Warga Labuan Bajo Saksikan Drum Band Akpol dan Karnaval
Drum band Akpol dan Karnaval AMMTC (Foto: Puteranegara Batubara)
A
A
A

LABUAN BAJO - Para delegasi ASEAN Ministerial Meeting On Transnational Crime (AMMTC) ke-17 dan masyarakat antusias menyaksikan Drum Corps Akpol, penampilan kolone senapan dan karnaval.

Penampilan ini merupakan rangkaian dari penyambutan para delegasi AMMTC di Labuan Bajo, NTT.

Berdasarkan pantauan langsung di depan Hotel Meruorah, Minggu (20/8/2023), masyarakat dan para delegasi sangat antusias menyaksikan penampilan yang telah disiapkan oleh Polri beserta penanggungjawab acara.

Dari kursi VVIP, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan para delegasi tampak menikmati seluruh penampilan dari para taruna Akpol maupun masyarakat setempat.

Mereka terlihat sesekali mengeluarkan Handphone untuk mengabadikan momen ini. Tak hanya itu, mereka juga bertepuk tangan lantaran terpukau dengan atraksi yang ditampilkan.

Begitupula masyarakat setempat yang sengaja hadir untuk menyaksikan kegiatan ini. Mereka merekam momen dengan ponselnya masing-masing. Untuk diketahui, pada hari ini, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo selaku Ketua AMMTC langsung menyambut para delegasi di lokasi tersebut.

Dalam rangkaian acara hari ini, setelah disambut, para delegasi tersebut akan diajak naik Kapal Pinisi Lako Sae untuk Sunset Cruise serta Welcome Cokctail.

Para delegasi akan diajak berlayar untuk menikmati keindahan matahari tenggelam di Labuan Bajo yang dikelilingi dengan pulau-pulau indah disekitarnya, menuju Hotel Ayana.

Hal ini juga sekaligus untuk memperkenalkan sekaligus mempromosikan wilayah Labuan Bajo yang merupakan destinasi wisata milik Indonesia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187827/polri-Za2b_large.jpg
Kapolri Tegaskan Polri Terbuka dan Terus Berbenah Usai Audiensi dengan KIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187621/dpr-k3vu_large.jpg
DPR Sebut Polri Tetap di Bawah Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186720/polri-MiJn_large.jpg
Pesawat CN 295 dan Fokker 50 Polri Droping Logistik untuk Korban Bencana di Aceh hingga Sumbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186697/polri-PDF2_large.jpg
Polri Terbangkan Bantuan Logistik ke Wilayah Sulit Terjangkau di Aceh, Sumut dan Sumbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/340/3186493/polri-cGEA_large.jpg
Pimpin Wisuda Prajurit Taruna, Kapolri Tekankan Sinergitas TNI-Polri untuk Wujudkan Indonesia Emas 2045
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186475/lemkapi-ULYB_large.jpg
Korlantas Diusulkan Jadi Balantas Polri, Lemkapi: Bagus karena Tugasnya Semakin Berat!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement