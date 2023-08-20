Keseruan Delegasi AMMTC dan Warga Labuan Bajo Saksikan Drum Band Akpol dan Karnaval

LABUAN BAJO - Para delegasi ASEAN Ministerial Meeting On Transnational Crime (AMMTC) ke-17 dan masyarakat antusias menyaksikan Drum Corps Akpol, penampilan kolone senapan dan karnaval.

Penampilan ini merupakan rangkaian dari penyambutan para delegasi AMMTC di Labuan Bajo, NTT.

Berdasarkan pantauan langsung di depan Hotel Meruorah, Minggu (20/8/2023), masyarakat dan para delegasi sangat antusias menyaksikan penampilan yang telah disiapkan oleh Polri beserta penanggungjawab acara.

Dari kursi VVIP, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan para delegasi tampak menikmati seluruh penampilan dari para taruna Akpol maupun masyarakat setempat.

Mereka terlihat sesekali mengeluarkan Handphone untuk mengabadikan momen ini. Tak hanya itu, mereka juga bertepuk tangan lantaran terpukau dengan atraksi yang ditampilkan.

Begitupula masyarakat setempat yang sengaja hadir untuk menyaksikan kegiatan ini. Mereka merekam momen dengan ponselnya masing-masing. Untuk diketahui, pada hari ini, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo selaku Ketua AMMTC langsung menyambut para delegasi di lokasi tersebut.

Dalam rangkaian acara hari ini, setelah disambut, para delegasi tersebut akan diajak naik Kapal Pinisi Lako Sae untuk Sunset Cruise serta Welcome Cokctail.

Para delegasi akan diajak berlayar untuk menikmati keindahan matahari tenggelam di Labuan Bajo yang dikelilingi dengan pulau-pulau indah disekitarnya, menuju Hotel Ayana.

Hal ini juga sekaligus untuk memperkenalkan sekaligus mempromosikan wilayah Labuan Bajo yang merupakan destinasi wisata milik Indonesia.