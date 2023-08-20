Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menko PMK Sebut Kemiskinan Ekstrem Terus Turun, Optimis Capai Nol Persen di 2024

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Minggu, 20 Agustus 2023 |21:15 WIB
Menko PMK Sebut Kemiskinan Ekstrem Terus Turun, Optimis Capai Nol Persen di 2024
Menko PMK, Muhadjir Effendy saat berada di Sulut (Foto: MPI)
MANADO - Menteri Koordinator Bidang Pembagunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy memuji Sulawesi Utara sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tinggi, angka kemiskinan ekstrem rendah, dan termasuk terbaik dalam urusan penanganan stunting di luar Jawa.

”Saya dengar juga dari pak Gubernur (Olly Dondokambey, Red), ketika penerimaan siswa baru di Sulut, tidak ada gejolak soal zonasi. Semuanya bisa berjalan dengan baik,” ujar Muhadjir dalam Seminar Nasional Kedaulatan Pendidikan Nasional di Novotel, Manado.

Dalam acara yang digagas Forum Gerakan Peduli Bangsa Sulawesi Utara tersebut, selain membahas dan menyerap pandangan masyarakat terkait isu-isu pendidikan, Muhadjir juga mengapresiasi Sulut sebagai salah satu provinsi yang menonjol dalam capaian pembangunan.

”Pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara ini di atas rata-rata nasional. Saat ini rata-rata nasional berada di angka 5,17 persen, sedangkan di Sulawesi Utara berada di angka 5,28 persen. Ini pasti kerja keras Pak Gubernur mengawal pembantu-pembantunya, juga peran anggota legislatif,” terang Muhadjir.

Dia menambahkan, kemiskinan ekstrim juga di bawah rata-rata nasional. ”Sekarang di Sulawesi Utara kemiskinan ekstrim sebanyak 1,03 persen. Itu lebih rendah dari rata-rata nasional yakni 1,12 persen. Saya yakin akan terus membaik. Kalau rata-rata Sulut nanti mencapai nol persen, maka itu akan membantu rata-rata nasional,” kata Muhadjir.

