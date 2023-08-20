Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jaksa Agung Perintahkan Proses Hukum Terkait Capres dan Cawapres Ditunda hingga Selesai Pemilu 2024

Irfan Maulana , Jurnalis-Minggu, 20 Agustus 2023 |21:18 WIB
Jaksa Agung Perintahkan Proses Hukum Terkait Capres dan Cawapres Ditunda hingga Selesai Pemilu 2024
Jaksa Agung, ST Burhanuddin (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Jaksa Agung ST Burhanuddin memerintahkan jajaran untuk menunda pemeriksaan dugaan korupsi yang melibatkan calon presiden, calon wakil presiden hingga calon kepala daerah sampai selesainya seluruh tahapan pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Burhanuddin menyampaikan memorandum kepada jajaran Jaksa Agung Muda bidang Intelijen agar hati-hati dan cermat saat menangani kasus korupsi yang menyangkut calon presiden dan wakil presiden, calon anggota legislatif, serta calon kepala daerah.

Hal itu perlu dilakukan untuk mengantisipasi adanya indikasi terselubung yang bersifat 'black campaign', yang dapat menjadi hambatan terciptanya pemilu yang sesuai dengan prinsip serta ketentuan perundang-undangan.

"Agar bidang tindak pidana khusus dan bidang Intelijen menunda proses pemeriksaan terhadap pihak sebagaimana dimaksud, baik dalam tahap penyelidikan maupun penyidikan sejak ditetapkan dalam pencalonan sampai selesainya seluruh rangkaian proses dan tahapan pemilihan. Hal itu dilakukan guna mengantisipasi dipergunakannya proses penegakan hukum sebagai alat politik praktis oleh pihak-pihak tertentu," katanya dalam keterabgan tertulis, Minggu (20/8/2023).

"Segera melaporkan hasil pelaksanaannya pada kesempatan pertama," imbuhnya.

Kemudian di jajaran Jaksa Agung Muda bidang Intelijen, Burhanuddin memerintahkan untuk segera melaksanakan pemetaan potensi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (AGHT) dalam proses pemilihan umum sebagai bentuk deteksi dan pencegahan dini. Tak hanya itu, Burhanuddin juga memerintahkan bidang Intelijen melakukan langkah strategis.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Pemilu 2024 Kejagung jaksa agung
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187901//bencana_sumatera-MInK_large.jpg
Bencana di Sumatera, Satgas PKH Kejagung Diminta Sikat Mafia Pembalakan Liar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187315//kejagung-hJHV_large.jpg
Ketimbang Bentuk Lembaga Adhoc, Pakar Hukum Dorong Perkuat Kejagung Atasi Kebocoran Pajak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187203//kapuspenkum_kejagung_anang_supriatna-sR92_large.jpg
Satgas PKH Telusuri Dugaan Illegal Logging di Balik Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186567//kejagung-VUvF_large.jpg
Jaksa Agung Lakukan Mutasi Besar-besaran Dinilai untuk Tingkatkan Profesionalisme
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186388//kejagung-1Mp7_large.jpg
Usut Korupsi Pajak, Kejagung Bisa Tingkatkan Pemasukan Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/320/3186163//purbaya-zc9y_large.jpg
Kejagung Periksa Suryo Utomo soal Pajak 2016–2020, Begini Reaksi Purbaya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement