Momen Kapolri Menjamu Delegasi AMMTC Sambil Nikmati Sunset di Atas Kapal Pinisi

LABUAN BAJO - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjamu para delegasi ASEAN Ministerial Meeting On Transnational Crime (AMMTC) ke-17, menikmati Sunset Cruise serta Welcome Cokctail.

Jamuan ramah tamah sembari menikmati sunset indah itu dilakukan di atas Kapal Pinisi Lako Sae. Mereka mengelilingi pulau-pulau cantik diantaranya bidadari. Kegiatan itu dilangsungkan usai Kapolri dan para delegasi menyaksikan Drum Corps Akpol, penampilan kolone senapan dan karnaval, Minggu (20/8/2023).

Setelah itu, mereka langsung menuju ke kapal kecil untuk dilanjutkan ke Pinisi Lako Sae.

Setibanya di Pinisi, para delegasi langsung disambut dengan Kapolri dan Cokctail yang telah disiapkan. Mereka menikmati matahari tenggelam di Labuan Bajo sembari ditemani oleh alunan musik dari sasando.

Kapolri dan para delegasi pun larut dengan keindahan alam di Labuan Bajo, yang merupakan salah satu wilayah terindah di Indonesia.

Dalam hal ini, Kapolri menekankan bahwa, kegiatan ASEAN Ministerial Meeting On Transnational Crime (AMMTC) ke-17 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT), akan menghasilkan deklarasi bersejarah.

Sigit menjelaskan, salah satu faktor bersejarah lantaran deklarasi antar-negara ASEAN akan dilaksanakan di Labuan Bajo, yang merupakan salah satu destinasi unggulan di Indonesia. Serta sekaligus mempromosikan wilayah ini ke kancah internasional.

"Saya kira di kerja sama yang akan kita rumuskan nanti tentunya akan menjadi deklarasi yang bersejarah khususnya karena kita buat di Labuan Bajo salah satu tempat yang saat ini menjadi wisata super prioritas," kata Sigit.