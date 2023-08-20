Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menjamu Delegasi AMMTC, Kapolri: Kita Serap Energi Positif Majukan ASEAN

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Minggu, 20 Agustus 2023 |22:15 WIB
Menjamu Delegasi AMMTC, Kapolri: Kita Serap Energi Positif Majukan ASEAN
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (Foto: Puteranegara Batubara)
A
A
A

LABUAN BAJO - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyambut langsung para delegasi kegiatan ASEAN Ministerial Meeting On Transnational Crime (AMMTC) ke-17, di Hotel Meruorah, Labuan Bajo, NTT, Minggu, 20 Agustus 2023.

Setibanya para delegasi di Labuan Bajo, Kapolri langsung menjamu dengan penampilan Drum Corps Akpol, penampilan kolone senapan dan karnaval.

Usai terpukau dengan penampilan apik para taruna Akpol dan elemen masyarakat, para delegasi AMMTC langsung diajak menikmati Sunset Cruise serta Welcome Cokctail di atas kapal pinisi Lako Sae.

"Pertama-tama, saya Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo selaku Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, sekaligus ketua AMMTC untuk Indonesia mengucapkan terima kasih atas kehadiran anda disini. Selamat datang di Labuan Bajo," kata Kapolri dalam sambutannya di atas kapal pinisi Lako Sae.

Dalam kesempatan itu, Sigit juga memperkenalkan sekaligus mempromosikan Labuan Wajo yang merupakan salah satu tempat terindah yang dimiliki oleh Indonesia.

"Sebelum memulai diskusi esok hari, mari sejenak kita nikmati keindahan alam Labuan Bajo yang dikenal dengan julukan Kota Seribu Senja dan habitat asli dari Komodo," ujar Sigit.

Lebih dalam, Sigit menekankan kepada para delegasi negara ASEAN untuk menyerap energi positif demi memajukan dan melakukan yang terbaik bagi seluruh masyarakat.

"Untuk itu, mari kita serap energi positif ini untuk menjadi kekuatan dalam melindungi seluruh masyarakat dan memajukan kesejahteraan di ASEAN. Dan untuk semangat ASEAN sebagai Episentrum Pertumbuhan Dunia, selamat menikmati," ucap Sigit.

Telusuri berita news lainnya
