HOME NEWS MEGAPOLITAN

Lomba Mancing Bersama Perindo di Pancoran Mas Depok, Caleg Ini Perkuat Silaturahmi Antar Warga

Muhammad Farhan , Jurnalis-Minggu, 20 Agustus 2023 |00:06 WIB
Lomba Mancing Partai Perindo (Foto: MPI)
JAKARTA - Caleg Perindo untuk DPRD Kota Dapil 1 Depok, Tati Sri Hardina mengadakan kegiatan silaturahim bersama warga RW 07 Kelurahan Rangkapan Jaya lama, Kecamatan Pancoran Mas, Depok. Silaturahim tersebut dikemas bersamaan perayaan kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 dalam bentuk lomba memancing ikan bersama.

Tati Sri Hardina atau akrab disapa Rere ini mengatakan lomba memancing ini diadakan guna merekatkan silaturahmi antar warga di RW 07 Rangkapan Jaya Lama, Pancoran Mas. Ia mengatakan silaturahim tersebut juga sebagai ajang syukuran atas peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia di usia ke 78 tahun.

"Kami mengadakan kegiatan lomba memancing dalam rangkaian peringatan Dirgahayu Indonesia yang ke-78 tahun sekaligus merekatkan silaturahmi antara Perindo dengan warga di RW 07 Rangkapan Jaya Lama," ujarnya di kolam pemancingan, Sabtu (19/8/2023).

Rere mengatakan selain mengadakan lomba memancing ini ditujukan sebagai wujud kekompakan antar warga. Tak lupa, ia menyebutkan kegiatan kompetisi memancing ikan tersebut memprrkuat sinergisitas Partai Perindo dengan warga Depok.

"Jadi lomba memancing ini selain menjadi kegiatan yang diminati warga RW 07, menjadi momen pererat silaturahmi dan sinergitas Perindo kepada masyarakat," ujarnya.

Perindo Depok Partai Perindo
