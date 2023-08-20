3 Fakta KM Dewi Noor 1 Tenggelam di Kepulauan Seribu, Satu Meninggal dan 3 Hilang

Satu orang meninggal dan 3 lainnya hilang dalam insiden tenggelamnya KM Dewi Noor 1 di Kepulauan Serinbu (Foto: Polair)

KAPAL Motor (KM) Dewi Noor 1 tenggelam di Perairan di Perairan Kepulauan Seribu, Kabupaten administratif Kepulauan Seribu, DKI Jakarta.

Berikut sejumlah fakta terkait tenggelamnya kapal tersebut:

1. Mengangkut 15 Orang

Kapal tersebut mengangkut 15 penumpang dan bermuatan material bangunan yang berangkat dari Pantai Mutiara menuju Pulau Sepa.

Namun di tengah perjalanan tepatnya di antara Pulau Pari dan Pulau Untung Jawa kapal mengalami kecelakaan sehingga tenggelam.

2. Satu Orang Meninggal Dunia

Sebanyak 12 orang berhasil dievakuasi petugas. Namun, satu di antaranya meninggal dunia.

“12 (dua belas) penumpang berhasil dievakuasi oleh TB Mitra Jaya 21 yang sedang melintas, kemudian di bawa oleh Ditpolair Korpolairud Baharkam ke Mako Ditpolair Korpolairud.” kata Kepala Kantor SAR Jakarta, Fazzli, Sabtu (19/8/2023).