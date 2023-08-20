Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Begini Kondisi Korban KM Dewi Noor I yang Sempat Dilarikan ke RS Polri

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 20 Agustus 2023 |08:26 WIB
Begini Kondisi Korban KM Dewi Noor I yang Sempat Dilarikan ke RS Polri
RS Polri Kramat Jati (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - KM Dewi Noor I mengalami kecelakaan di perairan Kepulauan Seribu, DKI Jakarta, pada Sabtu 19 Agustus 2023. Satu orang selamat bernama Jayadi sempat dilarikan ke RS Polri Kramat Jati.

Kepala Rumah Sakit (Karumkit) RS Polri, Brigjen Hariyanto menjelaskan kondisinya. Hariyanto menjelaskan bahwa korban diterima di ruang IGD pada pukul 09.30 WIB dan hanya menerima tindakan medis rawat jalan.

“Luka lecet di pelipis kiri dan kanan, pasien tidak di rawat di RS Polri,” kata Hariyanto dalam keterangannya.

Dalam peristiwa ini terdapat korban meninggal dunia bernama Aan yang juga dievakuasi menuju RS Polri. Jenazah Aan hingga saat ini masih berada di RS Polri.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/338/3175241/nelayan-xIA4_large.jpg
Update Kapal Nelayan Tenggelam di Kepulauan Seribu, 7 Korban Selamat dan 1 Masih Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/337/3157081/kapal_tenggelam-u2N9_large.jpg
Pencarian Korban KMP Tunu Pratama Ditutup, Puluhan Orang Masih Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/18/3156611/kapal-4pxf_large.jpg
Kapal Wisata Terbalik, 34 Tewas dan Beberapa Masih Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/340/3155545/pencarian-eoCJ_large.jpg
Update! Long Boat DPRD Mentawai Terbalik, 1 Orang Masih Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/340/3155324/tim_sar-nh3Y_large.jpg
Kronologi Long Boat DPRD Mentawai Terbalik, Sejumlah Penumpang Berenang 6 Jam Selamatkan Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/337/3155266/kapal_tenggelam-Lwpa_large.jpg
Pencarian Korban KMP Tunu Pratama Diperpanjang, 17 Orang Masih Hilang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement