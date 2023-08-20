Begini Kondisi Korban KM Dewi Noor I yang Sempat Dilarikan ke RS Polri

JAKARTA - KM Dewi Noor I mengalami kecelakaan di perairan Kepulauan Seribu, DKI Jakarta, pada Sabtu 19 Agustus 2023. Satu orang selamat bernama Jayadi sempat dilarikan ke RS Polri Kramat Jati.

Kepala Rumah Sakit (Karumkit) RS Polri, Brigjen Hariyanto menjelaskan kondisinya. Hariyanto menjelaskan bahwa korban diterima di ruang IGD pada pukul 09.30 WIB dan hanya menerima tindakan medis rawat jalan.

“Luka lecet di pelipis kiri dan kanan, pasien tidak di rawat di RS Polri,” kata Hariyanto dalam keterangannya.

Dalam peristiwa ini terdapat korban meninggal dunia bernama Aan yang juga dievakuasi menuju RS Polri. Jenazah Aan hingga saat ini masih berada di RS Polri.