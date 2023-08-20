Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebakaran Laboratorium, Mahasiswi S2 IPB Univeristy Meninggal Dunia

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Minggu, 20 Agustus 2023 |09:57 WIB
Kebakaran Laboratorium, Mahasiswi S2 IPB Univeristy Meninggal Dunia
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

BOGOR - Mahasiswi Institut Pertanian Bogor (IPB) University program Pascasarjana S2 Ilmu Nutrisi dan Pakan, Fakultas Peternakan Laila Atika Sari meninggal dunia. Laila menghembuskan nafas terakhirnya akibat kebakaran di ruang laboratorium.

Rektor IPB University, Arif Satria mengatakan, peristiwa itu terjadi pada Jumat 18 Agustus 2023. Laila diketahui sedang berada di dalam laboratorium untuk melaksanakan penelitian S2-nya.

"Mahasiswa tersebut sedang melakukan analisis lemak bahan pakan dengan metode soxlet," kata Arif dalam keterangannya, Minggu (20/8/2023).

Sekira pukul 16.00 WIB, terjadi kebakaran di ruang tersebut dan juga mengenai Laila. Mahasiswa lain yang berada di sekitar laboratorium membantu memadamkan api dan menolong Laila.

"Selanjutnya dibawa dengan ambulans IPB ke RS Medika Darmaga untuk mendapatkan pertolongan," jelasnya.

Dari dokter yang menangani menyampaikan bahwa pasien perlu dirujuk ke rumah sakit lain. Malam itu, tim IPB dan keluarga sepakat membawa Laila ke RSCM untuk mendapat perawatan lebih intensif.

