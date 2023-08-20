Ajak Warga Jalan Sehat, Diska: Kalau Kita Ingin Sejahtera Harus Sehat Dulu

JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP Pemuda Partai Perindo, Disak Resha Putra bersama RW 02 Kelurahan Cilandak Timur menggelar jalan santai dan sehat di lapangan setempat, Minggu (20/8/2023). Kegiatan itu dalam rangka memperingati HUT ke-78 RI.

Diska Resha Putra, yang juga bacaleg DPRD DKI Jakarta Dapil 8 Jakarta dadi Partai Perindo, menyebutkan, alasan ia berkolaborasi dengan warga menggelar acara tersebut sebagai upaya mendukung masyarakat hidup sehat.

Dengan hidup sehat, menurut politisi Partai Perindo, partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu, sebagai langkah awal menuju kesejahteraan.

"Ini kegiatan Partai Perindo memang betul ini sebagai bukti Partai Perindo bahwasanya kita kalau ingin sejahtera kita harus sehat dulu biar kita bisa banyak melakukan aktivitas," kata Diska.

Politisi muda Partai Perindo --yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Bacapres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu-- melanjutkan, sangat mengapresiasi warga yang setia menunggu dirinya di bawah terik matahari.

"Alhamdulillah ini kelurahan Cilandak Timur menunggu saya hingga siang hari karena tadi dari kelurahan Manggarai Selatan mereka masih menunggu dan masih ramai apalagi ada doorprize," ucapnya.