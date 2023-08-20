Peduli Kesehatan Rakyat, Diska Resha Putra Gelar Fogging di Cilandak Timur

JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP Pemuda Partai Perindo, sekaligus bacaleg DPRD DKI Jakarta Dapil 8 dari Partai Perindo, Diska Resha Putra mewakili partainya menggelar fogging di lingkungan RW 02, Kelurahan Cilandak Timur, Jakarta Selatan, Minggu (20/8/2023).

Kegiatan tersebut, sebagai aksi nyata Partai Perindo --partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu-- dalam hal kesehatan masyarakat.

Diska mengungkapkan, masyarakat antusias dengan adanya program Partai Perindo --yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Bacapres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu--.

"Alhamdulillah mereka menerima, dan mereka sangat berantusias malah mereka ingin buat program ini berkelanjutan," kata Diska di lokasi.

Politisi muda Partai Perindo --yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu-- melanjutkan, dengan adanya program tersebut berharap masyarakat dapat terhindar dari penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD).