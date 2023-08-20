Penemuan Mayat Bayi di Saluran Irigasi Gegerkan Warga Bogor

BOGOR - Warga Desa Lemah Dulur, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat digegerkan dengan temuan mayat bayi di saluran irigasi. Polisi masih melakukan penyelidikan terkait temuan tersebut.

Dalam video yang dilihat MNC Portal, tampak mayat bayi itu mengambang di pinggir aliran irigasi. Tak terlihat sehelai pun kain yang menutupi bayi tersebut.

Ari-ari pada mayat bayi yang diperkirakan bau saja dilahirkan itu juga masih menempel. Diketahui, mayat bayi tersebut berjenis kelamin perempuan.

Terpisah, Kapolsek Caringin Iptu Ketut Laswarjana membenarkan adanya temuan mayat bayi di wilayahnya. Mayat bayi ditemukan sekira pukul 11.00 WIB pada Sabtu 19 Agustus 2023 kemarin.

"Iya betul kemarin ditemukan mayat (bayi) berjenis kelamin perempuan," kata Ketut dikonfirmasi, Minggu (20/8/2023).