HOME NEWS MEGAPOLITAN

Perindo Gelar Fogging di Cilandak Timur, Ini Harapan Warga

Nur Khabibi , Jurnalis-Minggu, 20 Agustus 2023 |15:05 WIB
Perindo Gelar Fogging di Cilandak Timur, Ini Harapan Warga
Ketua RT 006 Cilandak Timur, Syafei (foto: MPI/Khabibi)
A
A
A

JAKARTA - Ketua RT006/02 Kelurahan Cilandak Timur, Syafi'i menyatakan daerahnya rawan terkena penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD). Pasalnya, di lingkungan mereka banyak ditemukan nyamuk vektor.

Untuk itu, Syafi'i sangat berterima kasih atas program dari bacaleg DPRD DKI Jakarta Dapil 8 dari Partai Perindo, Diska Resha Putra yang menggelar fogging di lingkungan warganya, Minggu (20/8/2023).

"Memang untuk fogging kita memerlukan untuk lingkungan kita yang banyak nyamuk dan perlu dibasmi," kata Syafi'i seusai menemani Diska melakukan fogging.

Syafi'i melanjutkan, dirinya meminta progam Partai Perindo --yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu-- rutin dilakukan karena manfaatnya dirasakan warganya.

