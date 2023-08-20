Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hendak Musyawarah dengan Pencuri Ikan Miliknya, Seorang Pria Malah Disabet Golok

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Minggu, 20 Agustus 2023 |15:45 WIB
Hendak Musyawarah dengan Pencuri Ikan Miliknya, Seorang Pria Malah Disabet Golok
Ilustrasi/Foto: Istimewa
BOGOR - Seorang pria berinisial AGR (28), disabet golok oleh pencuri ikan chana miliknya di wilayah Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Kasus ini masih dalam penyelidikan lebih lanjut oleh polisi.

Kapolsek Tanah Sareal, Kompol Ariani mengatakan, peristiwa itu berawal ketika ikan chana milik korban yang disimpan dalam akuarium depan rumah raib pada Kamis 17 Agustus 2023. Ketika itu, korban langsung mencari tahu keberadaan ikan peliharaannya melalui media sosial Facebook.

"Didapat informasi di Facebook ada yang menawarkan ikan chana yang mana ikan tersebut dikenali korban seperti miliknya," kata Ariani dalam keterangannya, Minggu (20/8/2023).

Selanjutnya, korban menghubungi nomor pada akun tersebut. Dari situ, dilakukan komunikasi antara korban dengan pria berinisial T dan R hingga akhirnya sepakat untuk bertemu pada Sabtu 19 Agustus 2023.

"Dari komunikasi saat ketemu, T dan R mengakui telah mengambil ikan milik korban. Saat itu, T menyerahkan kembali ikan chana ke korban dan ikan dibawa kembali oleh korban ke rumahnya," jelasnya.

Tak sampai di situ, T menyampaikan kepada korban untuk datang kembali ke rumahnya dengan tujuan menyelesaikan masalah tersebut secara musyawarah. Hingga akhirnya, korban bersama 3 orang lainnya kembali datang ke rumah T malam hari.

