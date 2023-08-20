Tiga Penumpang KM Dewi Noor 1 Belum Ditemukan, Tim SAR Perluas Area Pencarian

KEPULAUAN SERIBU - Tim Sar gabungan terus melakukan pencarian terhadap tiga penumpang kapal KM Dewi Noor 01 yang tenggelam di perairan Pulau Seribu pada Sabtu (19/8/2023). Diketahui kapal sedang membawa bahan material saat mengalami kecelakaan di Pulau Untung Jawa dan Pari.

Kepala Kantor SAR Jakarta Fazli mengatakan bahwa sejak dinyatakan hilang, tim gabungan unsur SAR laut dari Basarnas, Polairud, TNI AL dan BPBD DKI serta SAR MTA terus melakukan pencarian terhadap tiga korban di sekitar titik lokasi kapal tenggelam.

"Sampai saat ini kita masih melakukan pencarian terhadap 3 orang penumpang yang belum ditemukan. Sampai dengan siang hari ini pencarian masih belum menemukan tiga orang dari korban tersebut," Kata Fazzli saat di temui di Kantor SAR, Penjaringan, Minggu (20/8/2023).

Menurut Fazzli, dalam pencarian hari kedua ini pihaknya memperluas area pencarian hingga 150 Nautical Mile. Dalam proses pencarian hari ini, pihaknya juga berkoordinasi dengan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika untuk mengetahui kondisi cuaca.

"Area pencarian pada pagi sampai dengan siang hari ini yaitu seluas 150 Nautical Mile dengan kita bagi beberapa sektor. Kemudian pencarian difokuskan di titik awal lokasi kejadian kemudian dihitung berdasarkan cuaca dari BMKG pada hari ini," Ungkapnya.

Fazzli memastikan jika dalam pencarian, petugas belum menemukan adanya hambatan apapun baik diatas air maupun didalam. Namun demikian, dirinya menduga adanya pergeseran korban setelah terjadinya kecelakaan. Hal inilah yang membuat petugas kesulitan menemukan korban.