INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ada Lomba Panjat Pinang di Kalimalang, Petugas Damkar Siaga!

Nur Khabibi , Jurnalis-Minggu, 20 Agustus 2023 |16:06 WIB
Ada Lomba Panjat Pinang di Kalimalang, Petugas Damkar Siaga!
Petugas Damkar siaga di tengah lomba panjat pinang Kalimalang (Foto: Nur Khabibi)
JAKARTA - Berbagai kegiatan terus dilakukan masyarakat untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia, seperti perlombaan.

Salah satu perlombaan yang tidak biasa, diadakan di sepanjang aliran Kalimalang, yakni Panjat Pinang. Berbeda pada umumnya yang digelar di tanah lapang, Panjat Pinang di Kalimalang digelar di atas aliran sungai.

Jika di tempat lain pinggang berdiri tegak, di Kalimalang di pasang dengan membentuk sudut 30 derajat. Alhasil, jika panjat pinang lain jatuh ke tanah, di sana jatuh nyebur ke air.

Sebagai langkah antisipatif, petugas pemadam kebakaran dari Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Timur disiagakan di lokasi.

"Empat orang untuk berjaga," kata Kasie Ops Suku Dinas Gulkamart Jakarta Timur, Gatot Sulaeman saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Minggu (20/8/2023).

Personel yang berjaga menurut Gatot, dibekali dengan pompa air. "Dengan water pompa kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, water pompa sudah siap," ucapnya.

(Arief Setyadi )

      
