HOME NEWS MEGAPOLITAN

Perkuat Barisan, Pemuda Tangerang Deklarasikan Dukungan kepada Ganjar Pranowo

Awaludin , Jurnalis-Minggu, 20 Agustus 2023 |19:02 WIB
Perkuat Barisan, Pemuda Tangerang Deklarasikan Dukungan kepada Ganjar Pranowo
Gardu Ganjar Tangerang deklarasi dukungan ke Ganjar Pranowo (foto: dok ist)
A
A
A

TANGERANG - Sukarelawan Gerakan Warga Desa untuk Ganjar (Gardu Ganjar) merapatkan barisannya untuk menyokong Ganjar Pranowo melalui deklarasi dukungan.

Giliran Gardu Ganjar Muda Kota Tangerang yang mendeklarasikan dukungannya. Mereka melakukan ikrar janji tersebut di Taman Elektrik Jalan Satria - Sudirman, Sukaasih, Kota Tangerang, Banten.

Hal itu bertepatan dengan digelarnya kolaborasi bersama Gabungan Seniman Indonesia (GSI) mengadakan perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Republik Indonesia (RI).

Ketua Gardu Ganjar, Ahmad Wahyudin Nasyar mengatakan, kegiatan positif ini dihelat dalam rangka mengingat kembali jasa para pahlawan yang gugur di medan pertempuran.

"Hari ini kami mengadakan street fashion week dengan tema kemerdekaan dan profesi yang ada di Indonesia. Kami berharap para generasi muda bisa lebih melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif kegiatan yang baik," ujar pria yang akrab disapa Wahyu, dalam keterangannya, Minggu (20/8/2023).

"Apalagi hari kemerdekaan tentunya alhamdulillah sangat luar biasa ketika para pemuda ikut serta di dalamnya," lanjut dia.

Menurut Wahyu, deklarasi dukungan yang dilakukan Gardu Ganjar Muda Kota Tangerang merupakan suatu bentuk dorongan semangat yang terus mengalir agar Ganjar Pranowo jadi Presiden 2024.

