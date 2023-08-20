Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bahaya! Viral Anak-Anak SD Berlarian di Tol Jakarta-Cikampek

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Minggu, 20 Agustus 2023 |19:22 WIB
Bahaya! Viral Anak-Anak SD Berlarian di Tol Jakarta-Cikampek
Viral anak SD berlarian di Tol Jakarta-Cikampek (Foto: Irfan Maruf)
JAKARTA - Video viral memperlihatkan tiga orang anak-anak siswa Sekolah Dasar (SD) berpakaian seragam Pramuka berlari-larian di tengah Tol Jakarta-Cikampek.

Dalam video yang diunggah oleh akun Instagram Jakut.Info tersebut memperlihatkan sejumlah anak-anak siswa SD dengan menggunakan seragam sekolah di pinggir tol. Kemudian, terlihat tiga anak-anak yang kemudian masuk ke jalan tol.

Setelah beberapa kendaraan lewat, kemudian tiga anak tersebut berlari masuk ke jalur tol tang diduga di jalur Jakarta-Cikampek. Dalam akun tersebutkan bahwa peristiwa terjadi do KM 56.

"Tidak untuk ditiru!!! Tiga orang siswa menggunakan baju pramuka masuk kedalam Tol Jakarta-Cikampek KM 56. Sabtu (19/8/2023)," tulis akun tersebut.

(Arief Setyadi )

      
