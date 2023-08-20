Gelar Karnaval, Relawan Ganjar Bersama Warga Meriahkan HUT Ke-78 RI

JAKARTA - Sukarelawan Ganjar Pranowo turut memeriahkan hari kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia. Mereka menggelar kegiatan karnaval bersama warga di Kampung Rawa Sawah RT04/RW08, Kelurahan Kampung Rawa, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat.

Menurut Koordinator Wilayah (Korwil) Komunitas Sopir Truk (KST) DKI Jakarta, Amirul Amin, karnaval yang digelar pada Sabtu 19 Agustus 2023 ini untuk meningkatkan semangat dan kekompakkan masyarakat. Mengingat masih dalam suasana bulan kemerdekaan.

"Karena memang masih dalam momentum hari kemerdekaan, maka kami adakan karnaval ini. Pesertanya sangat antusias dari semua kalangan,” ujar Amin dalam keterangannya.

Amin menambahkan, dalam karnaval ini juga menjadi momentum menyosialisasikan sosok bakal calon presiden (bacapres) Ganjar Pranowo. Masyarakat menerima dan menyambut Ganjar Pranowo menjadi presiden Indonesia pada periode berikutnya.

"Para warga sebenarnya sudah mengenal sosok Pak Ganjar karena telah sukses memimpin Jawa Tengah. Sedangkan di DKI Jakarta sendiri pendukung Pak Ganjar telah mendominasi, jadi yang perlu kami lakukan adalah mempertahankan agar tetap di hati masyarakat,” katanya.

Kegiatan karnaval yang digelar bersama warga ini juga karena terinspirasi dari sosok Ganjar Pranowo. Sosok bacapres yang didukung Partai Perindo itu diketahui senang turun langsung dan membaur bersama masyarakat

“Biasanya KST hanya melakukan bersama sopir truk, tapi kali ini bersama warga. Ada beberapa sopir truk yang tinggal di daerah sini. Tentunya ini menjadi cerminan Pak Ganjar yang humble dan tidak berbeda jauh dari Pak Presiden Joko Widodo (Jokowi),” katanya.