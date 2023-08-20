Viral Remaja Dicekik hingga Diinjak Kepalanya, Polisi Lakukan Penyelidikan

JAKARTA - Kapolsek Jagakarsa, Kompol Multazam menyatakan, sudah melakukan penyelidikan terkait viralnya video yang menampilkan remaja mendapat penganiayaan.

Dalam video yang diduga dari rekaman kamera pengawas atau CCTV itu, nampak dua orang remaja berboncengan mengendarai sepeda motor berwarna hijau yang melakukan aksi penganiayaan.

Di belakang mereka, nampak seorang remaja lainnya mengendarai sepeda motor berwarna pink. Kedua motor tersebut terlihat melintas di sebuah gang.

Setelah melewati tikungan, motor berwarna hijau berhenti yang kemudian memberhentikan sepeda motor lainnya. Tiba-tiba, pengendara motor berwarna hijau dengan pakaian serba hitam turun dan langsung mencekik dan membanting korban yang mengenakan pakaian berwarna hijau hingga tersungkur.

Korban yang memiliki tubuh lebih kecil dari pelaku, korban tak kuasa melawan dan hanya pasrah. "Ampun gak lu, ampun gak lu?" gertak pria berpakaian serba hitam sambil mencekik korban.

"Lu siapa dulu ni bang, gua ga kenal lu?" tanya korban setelah cekikan dilepas sembari berusaha untuk duduk.

Belum sempat duduk sempurna, pria berpakaiannya serba hitam kembali menyerang korban. Kali ini, pelaku menginjak kepala korban.

"Ga kenal-ga kenal, kalau di WA jangan tengil lu," ucap pria serba hitam sembari menginjak kepala korban.