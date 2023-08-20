Semarak Perayaan Kemerdekaan RI Ala Seniman Ganjar Kenang Jasa Pahlawan

TANGERANG - Sukarelawan Gardu Ganjar berkolaborasi dengan Gabungan Seniman Indonesia (GSI) merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Republik Indonesia (RI). Kali ini, momen peringatan kemerdekaan dirayakan dengan cara yang berbeda, unik dan mengasyikan.

Semangat kemerdekaan digelorakan melalui kegiatan Street Fashion Week bertemakan "Cosplay Pahlawan Terbaik #Berani Berbakat" dengan menggandeng para alumni Citayam Fashion Week (CFW). Kegiatan tersebut digelar di Taman Elektrik di Jalan Satria - Sudirman, Sukaasih, Kota Tangerang, Banten pada Sabtu 19 Agustus 2023.

Acara tersebut berlangsung meriah dan terbuka untuk umum sehingga membuat ribuan mata penonton yang hadir tertuju pada panggung yang dihias bak suasana Jalanan Sudirman dengan ciri khas garis zebra cross-nya.

Para peserta berlenggak lenggok di atas "catwalk" memamerkan fesyen bak seorang model. Penampilan mereka dihujani tepuk tangan dan semarak kegembiraan menggema ke seluruh sisi taman.

Menurut Koordinator GSI untuk Gen Z dan Milenial Kiki Astrida tema pahlawan diangkat karena momen kemerdekaan RI yang diperingati tepatnya setiap 17 Agustus.

"Ini luar biasa ada lomba fashion, cosplay tema kasual nyentrik, ada reggae, banyaklah ya pokoknya berkaitan dengan kemerdekaan. Karena ini memang sesuatu yang luar biasa juga saya lihat crowded penontonnya tuh sumpah keren," ujar Kiki Astrida dalam keterangan tertulis.

"Karena kan kita sedang happy kemerdekaan ke-78 tahun, tentu fashionnya pun harus sesuai dengan kemerdekaan. (Tujuannya) untuk mengingatkan anak-anak muda terhadap jasa para pahlawan, karena para pahlawan memberikan jasa luar biasa terhadap kemerdekaan," imbuhnya.

Wanita yang akrab disapa Astrid itu mengak kagum dengan antusias penonton mengikuti setiap rangkaian acara yang dihadirkan sukarelawan Ganjar Pranowo. Antusiasme penonton menandakan tergugahnya hati warga Kota Tangerang untuk ikut serta mengenang jasa para pahlawan melalui event tersebut.

"Euforianya luar biasa banyak banget yang bergabung dan ikutan. Ini juga kan sebagai aktualisasi dari kemerdekaan, anak-anak muda kayak ada sinergi tarik-menarik antara mereka yang suka dengan Pak Ganjar, mereka juga melakukan yang disukai Pak Ganjar," kata Astrid.