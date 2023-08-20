Polisi Tangkap Pelaku Penusukan Sopir Truk di Exit Tol Tomang

JAKARTA - Polisi menangkap dua terduga pelaku pemalakan dan penusukan terhadap sopir truk di exit tol Tomang, Tanjung Duren, Jakarta Barat. Keduanya ditangkap pada Sabtu (19/8) malam hari.

Kapolsek Tanjung Duren Kompol Muharam Wibisono mengatakan, kedua pelaku yakni AGR (21) dan FA (36). Mereka ditangkap tak jauh dari lokasi kejadian pemalakan.

“Ya benar kami sudah mengamankan dua pelaku pemalakan dan penusukan terhadap sopir dan krenek truk,” ucap Muharam dalam keterangannya, Minggu (20/8/2023).

Polisi langsung menginterogasi dua pelaku yang berhasil ditangkap. Dari pemeriksaan awal, didapatkan bahwa terdapat sejumlah pelaku lainnya yang terlibat dalam aksi pemalakan.

"Ada sekitar beberapa pelaku yang terlibat,” ucapnya.