HOME NEWS NASIONAL

Bertemu Satu Jam dengan Presiden Jokowi di Medan, OSO: Kami Guyon, Juga Bicara Serius

Erie Prasetyo , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |01:20 WIB
Jokowi dan OSO betemu di Medan (Foto: Ist)
A
A
A

MEDAN - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura, Oesman Sapta, bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Medan, Sumatera Utara (Sumut), Minggu (20/8/2023).

Menurut OSO, sapaan Oesman Sapta, pertemuan itu sekadar silaturahmi biasa, karena sama-sama sedang berada di Medan dan menginap di hotel yang sama.

"Iya, tadi saya bertemu dengan Bapak Presiden. Kami bicara bayak hal, kurang lebih satu jam. Saya ke Medan untuk senam sehat bersama ribuan kader Partai Hanura, kebetulan beliau juga di Medan, ada kegiatan lain," ujar OSO saat ditanya wartawan di Hotel Adhi Mulya, Medan, Sumut.

Saat ditanya soal agendan dan fokus pembicaaran dalam pertemuan itu, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Periode 2017-2019 ini malah berkelar. "Seperti biasa, kalau saya bertemu Pak Jokowi, kadang guyon, sesekali serius. Tadi, kami juga membahas tentang makanan-makanan yang khas dan enak di Medan," elak dia sambil tertawa.

Ketika ditanya adakah pembicaraan politik kekinian terkait Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 dan arah dukungan Presiden, OSO mangatakan, tidak ada pembahasan serius. Dia menegaskan, Jokowi sedang fokus bekerja, untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab konstitusi.

Lebih lanjut, dia mengatakan, Presiden Jokowi merupakam orang yang setia dengan para pendukungnya di Pilpres 2019 lalu. Selain itu, lanjut dia, Jokowi juga konsisten dan tegak lurus kepada cita-cita bernegara, untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara dengan ekonomi terkuat di dunia di tahun 2045.

Halaman:
1 2
      
