HOME NEWS NASIONAL

Rumah Teknologi Nusantara Diluncurkan, Dibuka untuk Umum September 2023

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |02:14 WIB
Rumah Teknologi Nusantara Diluncurkan, Dibuka untuk Umum September 2023
Peluncuran rumah teknologi Nusantara (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Rumah Teknologi (techno house) Nusantara resmi diluncurkan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono. Peluncuran rumah teknologi dilakukan tepat pada momen perayaan hari kemerdekaan Indonesia atau pada Kamis (17/8/2023) lalu.

Rumah Teknologi diluncurkan sebagai perwujudan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai kota cerdas. Nantinya rumah ini akan menjadi destinasi edukasi untuk mengenal konsep dan perkembangan IKN sekaligus wadah dilakukan berbagai pameran dan proof of concept/implementasi konsep teknologi yang dapat diaplikasikan sebagai wujud Kota Cerdas Nusantara.

“Pengembangan Nusantara sebagai Kota Cerdas bertujuan untuk menciptakan kota yang tangguh dan berkelanjutan melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas layanan perkotaan dengan pemanfaatan teknologi,” kata Bambang Susantono dalam keterangannya, Minggu (20/8/2023).

Di rumah tersebut, pengunjung akan disuguhi dengan pameran yang informatif mengenai IKN dan dikemas desain yang artistik dan teknologi interaktif. Informasi mengenai visi, prinsip, dan elemen pembangunan disampaikan sebagai pembuka pameran.

Adapun berbagai teknologi yang berkaitan dengan domain Kota Cerdas Nusantara dari smart energy system, smart building control, smart home appliances dan robot, hingga konsep mobilitas udara masa depan atau sky taxi dapat dilihat dan dipelajari oleh pengunjung.

Nusantara IKN Rumah Teknologi
