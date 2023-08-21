Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gempa M 4,9 Guncang Sumba Barat Daya NTT

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |02:56 WIB
Gempa M 4,9 Guncang Sumba Barat Daya NTT
Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)
JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan terjadinya gempa bermagnitudo (M) 4,9 yang mengguncang Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur (NTT). Gempa tersebut tercatat pada Senin (21/8/2023) pukul 02.17 WIB.

Pusat lokasi gempa berada di 184 kilometer dari barat daya Kodi, Sumba Barat Daya, NTT. Adapun titiknya berada di 11.15 Lintang Selatan (LS) dan 118.42 Bujur Timur (BT).

“#Gempa Mag:4.9, 21-Aug-2023 02:17:16WIB, Lok:11.15LS, 118.42BT (184 km BaratDaya KODI-SUMBABARATDAYA-NTT),” dalam keterangan BMKG melalui akun twitter resminya, Senin (21/8/2023).

Adapun gempa tersebut terjadi pada kedalaman 10 kilometer. BMKG mengatakan bahwa informasi tersebut bisa berubah seiring pengolahan data.

“Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” tulis BMKG.

BMKG juga mengimbau masyarakat agar waspada terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi.

(Khafid Mardiyansyah)

      
BMKG gempa Gempa Bumi
