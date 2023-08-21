Hamid Rusdi Arek Malang dari Sopir hingga Bertempur Melawan Belanda

MAYOR Hamid Roesdi merupakan sosok pejuang asal Malang. Ia mengobarkan peperangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari agresi militer II Belanda antara tahun 1948 - 1949.

Hamid Rusdi atau dalam ejaan lama Hamid Roesdi, lahir pada 1911, silam di Desa Sumbermanjing Kulon, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang. Ia terlahir dari keluarga kaya-raya berkecukupan harta-benda. Ayahnya merupakan juragan tanah, karena banyaknya memiliki aset tanah.

"Hamid Rusdi lahir dari keluarga kaya-raya. Orang tuanya tuan tanah," ujar Pemerhati sejarah Malang Agung H. Buana.

Menurut Agung, jiwa patriotisme dari Hamid Rusdi mulai tumbuh sejak dia memasuki usia remaja. Bergabung dengan Pandu Ansor hingga bekerja sebagai sopir di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Lowokwaru.

"Ini masih banyak masyarakat yang belum tahu kalau Hamid Rusdi pernah bekerja sebagai sopir di Lapas Lowokwaru. Di sana ia dilatih oleh tentara Jepang," katanya.

Hamid Rusdi mendapatkan pelatihan militer dari tentara Jepang mulai 1943. Namun pasca serangan bom yang mengguncang Hiroshima dan Nagasaki, Jepang membuat Jepang harus menyerah ke sekutu. Alhasil pada 1945 itu pun Jepang terpaksa angkat kaki dari Indonesia akibat kalah perang.