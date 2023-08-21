Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tentara VOC Ketar-ketir saat Tahu Untung Suropati Kebal Peluru

Avirista Midaada , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |06:19 WIB
Tentara VOC Ketar-ketir saat Tahu Untung Suropati Kebal Peluru
Untung Suropati (Foto: Ist)
A
A
A

UNTUNG Surapati sang pahlawan yang sempat menjadi budak tuan Belanda memiliki kesaktian. Berkat kesaktian itulah ia amat terkenal di masa itu.

Konon berkat kesaktian itu Untung Surapati terkenal dengan orang yang sulit ditaklukkan dalam peperangan. Bahkan suatu ketika Untung Surapati terkena tembakan saat berperang dengan tentara VOC, tetapi tidak mengalami luka serius.

Dikisahkan pada buku "Untung Surapati Melawan VOC Sampai Mati" tulisan Sri Wintala Achmad, penembakan kepada Untung Surapati terjadi setelah ia berhasil membunuh seorang pasukan VOC saat pertempuran gabungan.

Peperangan ini terjadi antara gabungan tentara Sampang, Surabaya, dan tentara VOC, dengan gabungan pasukan Pasuruhan dan Bali, yang dikomandoi Untung Surapati. Peperangan ini terjadi setelah Untung Surapati mengetahui adanya mendengar pasukan Sampang, Madura, dan tentara VOC berperang melawan pasukan Sunan Amangkurat III di Bangil.

Peperangan ini terjadi setelah Sunan Amangkurat III menganiaya Adipati Martawangsa, karena salah paham. Adipati itu konon dikebiri oleh Sunan Amangkurat III hingga tak sadarkan diri. Mengetahui pimpinannya dianiaya oleh Sunan Amangkurat III, rakyat Pranaga marah besar.

Serempak mereka menyerang Sunan Amangkurat III beserta rombongannya. Tetapi karena kalah pasukan, Sunan Amangkurat III dan rombongannya melarikan diri ke Madiun. Rakyat Pranaga mendapat bantuan dari pasukan Sampang, Surabaya, dan tentara VOC terus memburu Sunan Amangkurat III sampai Madiun. Dari Madiun, Sunan Amangkurat III mendapat pertolongan Angebehi Lor dan Angebehi Kidul dibawa ke Kadiri.

Halaman: 1 2
1 2
      
Topik Artikel :
Belanda VOC Untung Suropati
