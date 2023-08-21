Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kisah Sayuti Melik, Pengetik Naskah Proklamasi yang Nyaris Dihabisi Kaum Nasionalis Pekalongan

Solichan Arif , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |07:55 WIB
Kisah Sayuti Melik, Pengetik Naskah Proklamasi yang Nyaris Dihabisi Kaum Nasionalis Pekalongan
Sayuti Melih nyaris jadi korban kelompok nasionalis Pekalongan/Foto: Istimewa
BLITAR - Sayuti Melik nyaris dihabisi oleh kaum Nasionalis Pekalongan. Saat itu kemerdekaan Republik Indonesia baru saja diproklamirkan Soekarno atau Bung Karno dan Mohammad Hatta atau Bung Hatta di Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta.

Sayuti Melik merupakan pengetik naskah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Suami tokoh pejuang perempuan S.K Trimurti itu juga menjabat sebagai sekertaris Partai Nasional Indonesia (PNI).

 BACA JUGA:

Di awal kemerdekaan Sayuti Melik bekerja sebagai pembantu Gubernur Jawa Tengah Wongsonegoro. Ia menangani bidang kerakyatan. Sesuai tugasnya, Sayuti diutus memantau wilayah karesidenan Pekalongan yang saat itu tengah bergolak.

Pergolakan sosial politik dipicu adanya pro kontra antara kaum nasionalis dengan pejabat pangreh praja Pekalongan yang memilih tetap patuh kepada penjajah Jepang.

Kabar kemerdekaan Indonesia baru didengar rakyat Pekalongan pada 18 Agustus 1945. Terdengarnya kabar kemerdekaan mendorong kaum nasionalis langsung bergerak, termasuk mengibarkan bendera merah putih.

Namun oleh pejabat pangreh praja, langkah itu dihalangi. Sejumlah bendera yang sempat berkibar diturunkan paksa dengan alasan belum mendapat perintah dari Dai Nippon (Jepang).

Benturan sosial pun tak terhindarkan. Sayuti Melik diperintah memastikan situasi sosial politik yang terjadi.

“Sayuti Melik bersama Subandrio dan Hugeng kemudian mendapat tugas dari Gubernur Jawa Tengah untuk mengunjungi karesidenan Pekalongan,” demikian dikutip dari buku S.K Trimurti Pejuang Perempuan Indonesia (2016).

Nahas, saat bersama KH Iskandar Idris, yakni komandan resimen 17 TKR (Tentara Keamanan Rakyat) dan Kiai Bisri untuk menemui Kutil, seorang jagoan di Tegal, mobil yang ditumpangi Sayuti Melik diadang sekelompok pemuda.

Sayuti dan kedua rekannya diseret keluar dari mobil dengan mata tertutup. Dengan tangan terikat, mereka digelandang menuju kantor bekas BKR Ujung Rusi dan diperlakukan kasar.

Para pemuda mengira Sayuti Melik dan dua rekannya yang kemudian dibawa ke AMRI Slawi merupakan petugas pangreh praja yang hendak kabur.

