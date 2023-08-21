Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Buka AMMTC Ke-17, Jokowi Harap Hasilkan Kerja Sama Strategis Menjaga Kawasan ASEAN

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |08:35 WIB
Buka AMMTC Ke-17, Jokowi Harap Hasilkan Kerja Sama Strategis Menjaga Kawasan ASEAN
Presiden Jokowi buka AMMTC Ke-17 Labuan Bajo (Foto: Puteranegara Batubara)
LABUAN BAJO - Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) secara resmi membuka kegiatan ASEAN Ministerial Meeting On Transnational Crime (AMMTC) ke-17, di Hotel Meruorah, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Pembukaan itu disampikan Jokowi dalam tayangan video yang ditampilkan di Ballroom Hotel Meruorah, Labuan Bajo, NTT, Senin (21/8/2023). "Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pertemuan ke-17 tingkat menteri ASEAN di bidang kejahatan lintas negara saya buka secara resmi hari ini," kata Jokowi.

Jokowi menegaskan, pertemuan AMMTC ini harus menghasilkan kerja sama antar-negara untuk terus menciptakan situasi kawasan ASEAN yang aman.

"Saya berharap dalam pertemuan ini, dapat dirumuskan agenda kerja sama yang responsif yang berisi langkah-langkah strategis sehingga dapat menjaga kawasan ASEAN yang aman, yang damai dan sejahtera," ujar Jokowi.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sekaligus ketua AMMTC sudah menyambut langsung para delegasi AMMTC, pada Minggu, 20 Agustus 2023. Setibanya para delegasi di Labuan Bajo, Kapolri langsung menjamu dengan penampilan Drum Corps Akpol, penampilan kolone senapan dan karnaval.

Usai terpukau dengan penampilan apik para taruna Akpol dan elemen masyarakat, para delegasi AMMTC langsung diajak menikmati Sunset Cruise serta Welcome Cokctail di atas kapal pinisi Lako Sae.

