Elektabilitas Ganjar Pranowo Rajai Survei Bacapres!

JAKARTA - Elektabilitas atau tingkat keterpilihan Ganjar Pranowo menduduki peringkat tertinggi sebagai bakal calon presiden (Bacapres) 2024 mendatang. Hal ini terpotret dalam hasil survei yang dilakukan Litbang Kompas pada akhir hingga awal Agustus 2023 ini.

Keunggulan ini terlihat ketika Litbang Kompas melakukan simulasi terhadap tiga nama calon presiden. Dalam hal ini ketiga nama tersebut adalah Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan.

Dalam simulasi ini, terlihat Ganjar Pranowo memperoleh elektabilitas sebesar 34,1 persen. Sementara, Prabowo Subianto memperoleh elektabilitas sebesar 31,3 persen.

Sedangkan, Anies Baswedan masih menempatkan posisi terbawah dengan elektabilitas sebesar 19,2 persen. Masih terdapat 15,4 persen responden yang memilih tidak menjawab atau rahasia.

Survei dilakukan dengan tatap muka pada 27 Juli-7 Agustus 2023, melibatkan 1.364 responden di 38 Provinsi yang tersebar di 331 Desa/kelurahan di Indonesia. Sementara, margin of error yang diterapkan dalam survei ini sebesar ±2,65 persen.

(Arief Setyadi )