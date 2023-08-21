Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Survei Litbang Kompas: Elektabilitas Ganjar Pranowo Unggul di Semua Pola Simulasi Pilpres 2024

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |08:55 WIB
Survei Litbang Kompas: Elektabilitas Ganjar Pranowo Unggul di Semua Pola Simulasi Pilpres 2024
Elektabilitas unggul di semua simulasi Pilpres 2024/Foto: Istimewa
JAKARTA – Hasil survei terbaru Litbang Kompas yang dirilis hari ini, Senin (21/8/2023) menunjukkan tingkat keterpilihan Bakal Calon Presiden dari Partai Perindo, Ganjar Pranowo, tertinggi dibanding dua Bacapres lainnya, yakni Prabowo Subianto dan Anies Baswedan.

Dalam simulasi tiga nama, elektabilitas Ganjar yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah mencapai 34.1 persen, sementara Prabowo berada di 31,3 persen atau selisih hampir 3 persen.

 BACA JUGA:

Sedangkan elektabilitas Anies Baswedan yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan (Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS) di 19,2 persen.

Dalam simulasi lima nama, selisih suara antara Ganjar dan Prabowo bahkan jauh lebih lebar yaitu 4 persen. Ganjar yang diusung PDIP, Partai Perindo, PPP dan Partai Hanura meraih 31,8 persen, Prabowo yang diusung Partai Gerindra, PKB, Partai Golkar dan PAN 27,8 persen. Sedangkan Anies 15,6 persen.

Dua bakal capres lainnya dalam bursa yakni Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengantongi 7,9 persen dan Menparekraf Sandiaga Uno 2,7 persen.

 BACA JUGA:

Litbang kompas juga melakukan simulasi 10 nama. Ganjar tetap di posisi puncak dengan 29,6 persen sementara itu Prabowo 27,1 persen dan Anies 15,2 persen.

Selebihnya, Ridwan Kamil 6,3 persen, Sandiaga Uno 2 persen, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Yudhoyono 1,8 persen, Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Sosial Tri Rismaharini sama-sama mendulang 1,7 persen, Ketua DPR Puan Maharani 1 persen dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto 0,2 persen.

