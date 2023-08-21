Atasi Polusi Udara, Modifikasi Cuaca Jabodetabek Dilakukan Mulai Awal Pekan Ini

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) akan mulai melakukan teknologi modifikasi cuaca (TMC) untuk mengatasi polusi udara di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) mulai awal pekan ini.

“Sudah diskusikan, kita di KLHK udah rapat-rapat dengan BMKG juga sudah didiskusikan bahwa nanti dilihat. Kemungkinan tanggal 22, 21, 22, 28 (Agustus), kemudian nanti di bulan September tanggal 2, tanggal 5, dan seterusnya,” ungkap Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar dalam keterangannya, dikutip Senin (21/8/2023).

Sementara itu, saat ini Badan Standardisasi Nasional (BSN) telah menentukan standar jenis hingga penempatan alat yang akan diterapkan pada saat dilakukan TMC. “Tanggal 15 Agustus kemarin, Badan Standardisasi Nasional sudah mengeluarkan standar untuk jenis alat dan penempatan alat,” kata Siti.

Sementara itu, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengatakan jika pihaknya telah lama mempersiapkan TMC. Namun, masih menunggu awan-awan hujan yang cukup untuk dilakukan TMC.

“Saat ini, kami sebetulnya sudah beberapa waktu yang lalu kami sudah menyiapkan TMC tetapi belum bisa dilakukan karena menunggu awan yang cukup memadai untuk disemai menjadi hujan,” kata Dwikorita.