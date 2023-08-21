Pimpin AMMTC, Kapolri Tegaskan Tak Ada Ruang bagi Pelaku Kriminal Bersembunyi

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan, tidak ada tempat bagi setiap pelaku kriminal untuk bersembunyi. Hal ini dikatakan saat Sigit bertemu dengan delegasi pertemuan ASEAN Ministerial Meeting On Transnational Crime (AMMTC) ke-17 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Mantan Kabareskrim Polri ini menekankan dengan adanya hubungan yang kuat antar-negara di ASEAN tindak kejahatan akan semakin bisa teratasi dengan baik. "Hal ini memastikan bahwa tidak ada ruang bagi pelaku kriminal untuk bersembunyi," kata Sigit, Senin (21/8/2023).

Menurut Sigit yang juga Ketua AMMTC, pertemuan AMMTC ini bukan hanya sekadar pertemuan biasa, melainkan berkumpulnya suatu keluarga besar.

"Jika berbicara pertemuan ASEAN, kita sedang membicarakan pertemuan suatu keluarga besar. Sebab, ikatan kita bukan sekedar ikatan komunitas, melainkan ikatan keluarga. Keluarga yang terikat dengan sejarah dan budaya yang kuat," ujar Sigit.

Dalam kegiatan AMMTC sendiri, Sigit mengatakan nantinya akan ada sejumlah isu-isu terkait kerja sama penanganan kejahatan lintas negara atau transnasional crime terkhusus di wilayah ASEAN.

"Pertemuan kali ini merupakan kesempatan yang baik untuk lebih mengenal satu dengan yang lain. Saya percaya bahwa hubungan informal antar para delegasi akan melengkapi hubungan formal antar negara yang sudah berjalan baik," ucap Sigit.