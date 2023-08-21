Kejahatan Lintas Negara Makin Masif, Jokowi: Perlu Kolaborasi dan Peningkatan Profesionalitas Aparat

LABUAN BAJO - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa, kejahatan lintas negara atau transnational crime semakin masif lantaran memanfaatkan kemajuan teknologi.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat membuka kegiatan ASEAN Ministerial Meeting On Transnational Crime (AMMTC) ke-17, di Hotel Meruorah, Labuan Bajo, NTT, Senin (21/8/2023).

"Dan dengan kemajuan teknologi saat ini kejahatan lintas negara berkembang semakin masif dengan cara-cara yang semakin kompleks," kata Jokowi.

Menurut Jokowi, dengan adanya hal tersebut, penanganan dari segi penegakan hukum juga harus lebih berkembang dari pada pelaku kejahatan itu sendiri.

"Sehingga penanganannya juga harus semakin adaptif. Terutama terkait tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan manusia dan perdagangan gelap narkotika," ujar Jokowi.

Oleh sebab itu, kata Jokowi, dalam pertemuan AMMTC ini, diharapkan dapat melahirkan komitmen bersama untuk berlokaborasi mulai dari pertukaran informasi hingga meningkatkan kapasitas serta profesional aparat penegak hukumnya.