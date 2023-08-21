Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gempa 4,1 Guncang Tenggara Calang Aceh Jaya, Pusatnya di Darat!

Awaludin , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |11:10 WIB
Gempa 4,1 Guncang Tenggara Calang Aceh Jaya, Pusatnya di Darat!
Illustrasi (foto: freepick)
A
A
A

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 4,1 mengguncang wilayah Tenggara Calang, Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh, Indonesia, Senin (21/8/2023) sekira pukul 06.55 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Lokasi gempa berada di 4.61 Lintang Utara - 95.64 Bujur Timur.

"#Gempa Dirasakan Magnitudo: 4.1, Kedalaman: 46 km, 21 Agu 2023 09:55:48 WIB, Koordinat: 4.61 LU-95.64 BT (Pusat gempa berada di darat 7 km Tenggara Calang)," tulis BMKG.

Pusat gempa berada di darat, dan menggetarkan beberapa daerah.

"#Gempa (UPDATE) Mag:4.1, 21-Agu-23 09:55:48 WIB, Lok:4.61 LU, 95.64 BT (Pusat gempa berada di darat 7 km Tenggara Calang), Kedlmn:46 Km Dirasakan (MMI) II-III Pasir Raya," pungkasnya.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/340/3187733/gempa-EI38_large.jpg
Gempa M5,3 Guncang Maluku, BMKG: Tak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187387/gempa-NnWk_large.jpg
Gempa M5,0 Guncang Nias Selatan Malam Ini, Tidak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/340/3186338/dampak_gempa_simeulue_aceh-4Pdf_large.jpg
Guncangan Gempa M6,5 Sebabkan Gudang Terbakar di Simeulue Aceh, 12 Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186264/gempa-eADO_large.jpg
Gempa Dahsyat M6,3 Guncang Aceh, Ini Analisis BMKG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/340/3185717/gempa-Xb41_large.jpg
Gempa M4,7 Guncang Aceh, BMKG: Tak Ada Bangunan Rusak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185484/gempa-VH69_large.jpg
Gempa M5,2 Guncang Blitar Jawa Timur
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement