Gempa 4,1 Guncang Tenggara Calang Aceh Jaya, Pusatnya di Darat!

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 4,1 mengguncang wilayah Tenggara Calang, Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh, Indonesia, Senin (21/8/2023) sekira pukul 06.55 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Lokasi gempa berada di 4.61 Lintang Utara - 95.64 Bujur Timur.

"#Gempa Dirasakan Magnitudo: 4.1, Kedalaman: 46 km, 21 Agu 2023 09:55:48 WIB, Koordinat: 4.61 LU-95.64 BT (Pusat gempa berada di darat 7 km Tenggara Calang)," tulis BMKG.

Pusat gempa berada di darat, dan menggetarkan beberapa daerah.

"#Gempa (UPDATE) Mag:4.1, 21-Agu-23 09:55:48 WIB, Lok:4.61 LU, 95.64 BT (Pusat gempa berada di darat 7 km Tenggara Calang), Kedlmn:46 Km Dirasakan (MMI) II-III Pasir Raya," pungkasnya.

(Awaludin)