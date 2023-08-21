Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ternyata Ini Makna Burung Lovebird Merah Hijau Ganjar Pranowo ke Cak Imin

Nanda Aria , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |12:40 WIB
Ternyata Ini Makna Burung Lovebird Merah Hijau Ganjar Pranowo ke Cak Imin
Ganjar berikan burung Lovebird merah hijau kepada Cak Imin/Foto: Istimewa
A
A
A

 

 

JAKARTA – Bakal calon presiden Ganjar Pranowo memberikan burung Lovebird berwarna merah-hijau kepada Ketua Umum PKB, Cak Imin. Burung itu diberikan kala keduanya bertemu di Jakarta, Jumat (18/8/2023).

Ganjar menyebut bahwa, pemberian burung Lovebird kepada Cak Imin merupakan hadiah spesial. Ia pun mengatakan bahwa hadiah tersebut memiliki makna khusus.

 BACA JUGA:

"Lovebird itu setia, jadi kalau dia mati, pasangannya bisa ikut mati. Dan ini spesial, Cak, Lovebird-nya berwarna merah dan hijau," ucap Ganjar.

Cak Imin tersenyum mendengar ucapan Ganjar itu. Ia pun melihat warna Lovebird yang diberikan Ganjar untuk memastikan warnanya.

 BACA JUGA:

"Tapi kepalanya yang merah lho cak, badannya yang hijau," ucap Ganjar disambut tawa Cak Imin.

Halaman:
1 2
      
