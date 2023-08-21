Ternyata Ini Makna Burung Lovebird Merah Hijau Ganjar Pranowo ke Cak Imin

JAKARTA – Bakal calon presiden Ganjar Pranowo memberikan burung Lovebird berwarna merah-hijau kepada Ketua Umum PKB, Cak Imin. Burung itu diberikan kala keduanya bertemu di Jakarta, Jumat (18/8/2023).

Ganjar menyebut bahwa, pemberian burung Lovebird kepada Cak Imin merupakan hadiah spesial. Ia pun mengatakan bahwa hadiah tersebut memiliki makna khusus.

"Lovebird itu setia, jadi kalau dia mati, pasangannya bisa ikut mati. Dan ini spesial, Cak, Lovebird-nya berwarna merah dan hijau," ucap Ganjar.

Cak Imin tersenyum mendengar ucapan Ganjar itu. Ia pun melihat warna Lovebird yang diberikan Ganjar untuk memastikan warnanya.

"Tapi kepalanya yang merah lho cak, badannya yang hijau," ucap Ganjar disambut tawa Cak Imin.