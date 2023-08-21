Tasikmalaya Diguncang Gempa M3,4

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 3,4 mengguncang wilayah Tasikmalaya, Jawa Barat, Senin (21/8/2023), sekira pukul 12.27 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 7.99 Lintang Selatan - 107.86 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:3.4, 21-Aug-2023 12:27:26WIB, Lok:7.99LS, 107.86BT (75 km BaratDaya KAB-TASIKMALAYA-JABAR), Kedlmn:19 Km," tulis BMKG.

Menurut BMKG, informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)