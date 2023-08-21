Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Minta Penanganan Kejahatan Lintas Negara Harus Adapftif

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |13:06 WIB
Jokowi Minta Penanganan Kejahatan Lintas Negara Harus Adapftif
Presiden Jokowi Buka AMMTC/ Biro Pers Setpres
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa Asean harus siap dalam menghadapi berbagai tantangan termasuk salah satunya kejahatan transnasional.

Demikian diungkapkan Jokowi dalam sambutannya pada ASEAN Ministerial Meeting On Transnational Crime (AMMTC) Labuan Bajo, Senin (21/8/2023).

"Di tengah dinamika global Asean harus selalu siap menghadapi tantangan termasuk tantangan terkait pemberantasan kejahatan transnasional yang menjadi ancaman serius bagi keamanan dan stabilitas kawasan," kata Jokowi.

Masih kata Jokowi, dengan kemajuan teknologi saat ini kejahatan lintas negara berkembang semakin masif. Dan kejahatan itu dilakukan dengan cara yang semakin kompleks.

"Sehingga penanganannya juga harus semakin adapftif, terutama terkait tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan manusia dan perdagangan gelap narkotika," kata Jokowi.

