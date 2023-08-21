Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mahfud MD Bakal Temui Para Eksil di Eropa, Sampaikan Hak Korban Pelanggaran HAM Berat

Riana Rizkia , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |13:08 WIB
Mahfud MD Bakal Temui Para Eksil di Eropa, Sampaikan Hak Korban Pelanggaran HAM Berat
Mahfud MD akan temui eksil di Eropa sampaikan hak korban pelanggaran HAM berat/Foto: MPI




 

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan bahwa, dirinya bakal kunjungan kerja (kunker) ke beberapa negara Eropa dan berakhir di Korea Selatan mulai besok, Selasa 21 Agustus 2023.

Mahfud menjelaskan, kunker tersebut dilakukan dalam rangka keamanan dan untuk menginformasikan tentang pelaksanaan hak asasi manusia (HAM) kepada para eksil, bukan menjemput.

 BACA JUGA:

"Iya. Jadi saya akan besok akan ke Turki untuk kerja sama keamanan. Sesudah itu ke Amsterdam, dan ke Praha, Ceko," kata Mahfud saat ditemui di Jakarta Pusat, Senin (21/8/2023).

Mahfud menegaskan, ia hanya akan menemui para eksil, bukan melakukan penjemputan. Sebab, kepulangannya ke tanah air merupakan hak para eksil.

 BACA JUGA:

"Itu bukan untuk menjemput. Untuk menemui dan memberitahu tentang hak-hak korban pelanggaran HAM berat karena itu hak konstitusional," katanya.

Kendati demikian, Mahfud menjelaskan, penyelesaian non-yudisial bagi para eksil korban pelanggaran HAM berat patut disyukuri.

Halaman:
1 2
      
