Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Soroti Pungli, Mahfud MD Sebut Masih Banyak Oknum Nakal di Berbagai Institusi

Riana Rizkia , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |13:54 WIB
Soroti Pungli, Mahfud MD Sebut Masih Banyak Oknum Nakal di Berbagai Institusi
Menko Polhukam Mahfud MD (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengungkap, masih ada oknum nakal di berbagai institusi yang melakukan pungutan liar (pungli).  

Hal tersebut ia ungkap guna merespons ketakutan warga soal pungli saat hendak melaporkan tindakan pidana yang menimpanya.

"Ya memang masih ada ya. Di mana-mana itu orang nakal itu masih ada, di institusi apa saja. Kayak di DPR, di hakim, di polisi, di TNI semua ada," kata Mahfud saat ditemui di Jakarta Pusat, Senin (21/8/2023).

Kendati demikian, Mahfud mengungkap bahwa kepuasaan masyarakat terhadap kinera Polri terus meningkat, hal tersebut terlihat dari survei Litbang Kompas yang dilakukan dengan tatap muka pada 27 Juli-7 Agustus 2023.

"Tetapi secara umum kepuasan terhadap kinerja polisi terus meningkat. Polkam itu kontribusinya yang tertinggi terhadap kepuasan dan kepercayaan publik," katanya.

"Itu tahun ini polkam tertinggi. Ketika orang mengatakan wah itu kacau balau politik, kacau balau keamanan, nggak, tertinggi. Itu yang kacau balau kan kata medsos saja dan ini semua survei mengatakan begitu," sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/338/3177947/eco_park-MOnL_large.jpg
Heboh Oknum Komunitas Fotografer Mematok Biaya Motret di Tebet Eco Park Rp500 Ribu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/525/3153605/kapolres-t2D9_large.jpg
Pungli Rp100 Ribu per Mobil, Parkiran di Depan Stadion Si Jalak Harupat Ditutup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/338/3151405/pramono-wIba_large.jpg
Pramono Tugaskan Kadishub Periksa Petugas Derek Pungli Rokok ke Sopir Bajaj 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/340/3142921/viral-rPiz_large.jpg
Viral Oknum Polantas Diduga Pungli Rp150 Ribu ke Pengendara, Terekam Tawar-menawar Harga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/20/338/3140453/pungli-wPFo_large.jpg
Modus Jual Kantong, Preman Pungli Pedagang di Pasar Pedati Bogor Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/02/525/3127880/thr-R3Jq_large.jpg
Dedi Mulyadi Bakal Proses Hukum Kades Minta THR Rp165 Juta: Sama Kayak Preman Bekasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement