Soroti Pungli, Mahfud MD Sebut Masih Banyak Oknum Nakal di Berbagai Institusi

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengungkap, masih ada oknum nakal di berbagai institusi yang melakukan pungutan liar (pungli).

Hal tersebut ia ungkap guna merespons ketakutan warga soal pungli saat hendak melaporkan tindakan pidana yang menimpanya.

"Ya memang masih ada ya. Di mana-mana itu orang nakal itu masih ada, di institusi apa saja. Kayak di DPR, di hakim, di polisi, di TNI semua ada," kata Mahfud saat ditemui di Jakarta Pusat, Senin (21/8/2023).

Kendati demikian, Mahfud mengungkap bahwa kepuasaan masyarakat terhadap kinera Polri terus meningkat, hal tersebut terlihat dari survei Litbang Kompas yang dilakukan dengan tatap muka pada 27 Juli-7 Agustus 2023.

"Tetapi secara umum kepuasan terhadap kinerja polisi terus meningkat. Polkam itu kontribusinya yang tertinggi terhadap kepuasan dan kepercayaan publik," katanya.

"Itu tahun ini polkam tertinggi. Ketika orang mengatakan wah itu kacau balau politik, kacau balau keamanan, nggak, tertinggi. Itu yang kacau balau kan kata medsos saja dan ini semua survei mengatakan begitu," sambungnya.