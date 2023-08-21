Survei Litbang Kompas: Ganjar Peringkat Pertama Simulasi Top of Mind

Ganjar Pranowo peringkat pertama simulasi top of mind Survei Litbang Kompas. (Foto: Antara)

JAKARTA - Litbang Kompas merilis survei terbaru terkait dengan elektabilitas bakal calon presiden di Pilpres 2024. Hasilnya, Ganjar Pranowo berada di posisi pertama dalam simulasi top of mind.

Dalam simulasi itu, elektabilitas Ganjar berhasil unggul dari Prabowo Subianto dan Anies Baswedan.

“Dalam survei terbaru Kompas, elektabilitas Ganjar Pranowo di angka 24,9 persen, Prabowo Subianto 24,6 persen, dan Anies Baswedan 12,7 persen,” ucap peneliti Litbang Kompas, Bambang Setiawan dalam keterangannya, Senin (21/8/2023).

Posisi keempat dan seterusnya ditempati oleh Ridwan Kamil dengan elektabilitas sebesar 2,9 persen, Agus Harimurti Yudhoyono 1,5 persen, Mahfud MD 0,9 persen, Erick Thohir 0,8 persen, Tri Rismaharini 0,7 persen, Sandiaga Uno 0,5 persen, dan Airlangga Hartarto 0,1 persen.

Sedangkan nama-nama lain sebesar 2,5 persen. Adapun responden yang tidak jawab sebesar 27,9 persen.

Survei ini melibatkan 1.364 responden di 38 provinsi yang tersebar di 331 desa/kelurahan di Indonesia, dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error +/- 2,65 persen.

(Qur'anul Hidayat)