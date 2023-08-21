Mahfud MD Ungkap Survei Tingkat Kepuasan Bidang Polhukam Naik

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menilai, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah di bidang polhukam naik setelah dirinya menjabat sebagai menko.

Diketahui, berdasarkan survei litbang kompas Agustus, tingkat kepuasan terhadap Jokowi meningkat dari 70,1 persen pada hasil survei Mei 2023 menjadi 74,3 persen. Kepuasan tertinggi ada di bidang politik keamanan dengan 79,3 persen responden menyatakan puas.

"Tinggi, karena ketika dulu saya masuk di polhukam di 2019 angka hukum itu sedang sangat jelek. Tingkat kepercayaan publik dan kepuasan hanya 49,1 waktu itu yang ditunjukkan oleh presiden kepada saya," kata Mahfud di Jakarta Pusat, Senin (21/8/2023).

"Saudara, saya minta angkat menjadi Menko Polhukam, ini yang harus diperbaiki, antara lain soal penegakan hukum dan polkam," katanya.

"Sekarang pada 4 tahun, tahun ke 4, akhir tahun ke 4 alhamdulillah semuanya sudah naik mudah-mudahan bertahap di tahun depan. Karena banyak yang kita kerjakan secara sunguh-sungguh," ucapnya.

Sebagai informasi, berdasarkan hasil survei terbaru Litbang Kompas pada 27 Juli-7 Agustus 2023, tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi-Ma'ruf Amin mencapai 74,3 persen.