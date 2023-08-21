Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Elektabilitas Ganjar Naik, Sekjen PDIP : Rekam Jejak, Karakter, dan Visi Jadi Kunci

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |14:46 WIB
Elektabilitas Ganjar Naik, Sekjen PDIP : Rekam Jejak, Karakter, dan Visi Jadi Kunci
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (MPI/Carlos Roy Fajarta)
A
A
A

JAKARTA - PDI Perjuangan (PDIP) turut merespons hasil survei Litbang Kompas teranyar terkait elektabilitas bakal calon presiden (bacapres) yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo menduduki puncak klasemen. Hasil survei itu diyakini sebagai bukti dukungan rakyat semakin kuat ke Ganjar.

"Ini menunjukkan daya terima rakyat yang begitu besar terhadap Ganjar Pranowo seiring dengan tingkat dikenal yang makin luas,” kata Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dalam keterangannya, Senin (21/8/2023).

Ia menjelaskan, penilaian itu juga didasari kajian internal melalui FGD rakyat yang menunjukkan adanya perbedaan karakter antara Ganjar Pranowo dengan capres lainnya.

"Doktrin penggalangan 'Ganjar untuk Semua' dan pentingnya kesinambungan dengan Presiden Jokowi, Gerak Cepat Indonesia Maju semakin dikenal. Di sisi lain, keberhasilan mengentaskan 1 juta orang miskin di Jateng, program beli tanah dapat rumah, serta karakter kepemimpinan Ganjar yang merakyat, gemar blusukan dan tinggal di rumah warga menjadi strong points kepemimpinan Ganjar," tutur Hasto.

"Jadi Ganjar dikenal dengan komitmennya yang pro kesejahteraan rakyat. Karena itulah, Ganjar dipersepsikan paling kuat sebagai sosok yang melanjutkan kepemimpinan Jokowi," tuturnya.

Dengan hasil survei tersebut, kata Hasto, kerja sama antara PDI Perjuangan, PPP, Perindo, dan Hanura bersama seluruh elemen relawan akan semakin ditingkatkan. Salah satunya dengan menguatkan basis pemilih di akar rumput.

"Apa yang sudah dilakukan oleh anggota dan kader PDI Perjuangan dengan seluruh kepala daerah dan anggota legislatif dengan menempel stiker Ganjar Pranowo di pintu-pintu rakyat akan semakin intens dilakukan," tuturnya.

