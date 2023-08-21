Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tanggapi Survei Litbang Kompas, Nabil Haroen: Ganjar Terbukti Dekat dengan Suara Rakyat

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |15:06 WIB
Tanggapi Survei Litbang Kompas, Nabil Haroen: Ganjar Terbukti Dekat dengan Suara Rakyat
Nabil Haroen menyambut positif hasil Survei Litbang Kompas yang menunjukkan kenaikan elektabilitas Ganjar Pranowo. (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), M. Nabiel Haroen mengatakan Survei Litbang Kompas yang menunjukkan melejitnya elektabilitas Ganjar Pranowo, merupakan gambaran wajah aspirasi rakyat.

Dalam survei terbaru Litbang Kompas, elektabilitas Ganjar Pranowo di angka 24,9 persen, Prabowo Subianto 24,6 persen dan Anies Baswedan 12,7 persen. Dari simulasi sepuluh nama, lima nama, hingga tiga nama, Ganjar Pranowo unggul dari nama-nama lain.

Survei tersebut dilakukan dengan tatap muka pada 27 Juli-7 Agustus 2023, melibatkan 1.364 responden di 38 provinsi yang tersebar di 331 desa/kelurahan di Indonesia, dengan margin of error +/- 2,65 persen.

“Hasil survei ini menunjukkan cermin aspirasi rakyat saat ini. Ganjar Pranowo memang terbukti mengakar di konstituen. PDI Perjuangan tentu saja menganalisa hasil survei ini dengan positif, sebagai bagian dari proses menuju Pemilu yang kompetitif dan fair,” ucap Nabil, Senin (21/8/2023).

Nabil menambahkan, dalam survei tersebut, simulasi 5 bacapres menunjukkan Ganjar Pranowo 31.8%, Prabowo 27.8 % dan Anies 15.6%. Selisih keunggulan Ganjar 4% lebih tinggi dari Prabowo.

“Hasil ini mencerminkan betapa Ganjar Pranowo dekat dengan suara rakyat, dan sesuai dengan situasi kebatinan warga Indonesia saat ini. Kader-kader PDI Perjuangan di semua kawasan, sedang bekerja keras satu komando untuk mensukseskan Pemilu 2024 dalam semua prosesnya,” tagasnya.

Halaman:
1 2
      
