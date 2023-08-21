Ciri-Ciri Satria Piningit yang Diramalkan Prabu Jayabaya

JAKARTA - Ciri-ciri Satria Piningit yang diramalkan Prabu Jayabaya menarik diulas. Seperti diketahui, Satrio Piningit adalah sosok yang dikisahkan oleh Prabu Jayabaya salah seorang raja yang pernah memerintah Indonesia.

Pasalnya jayabaya meramalkan datangnya sosok penyelamat, seorang “Satria Piningit”. Ramalan ini diyakini oleh masyarakatIndonesia khususnya pulau jawa secara turun-temurun.

"Tapi, setelah masa yang paling berat itu, akan datang zaman baru, zaman yang penuh kemegahan dan kemuliaan. Zaman Keemasan Nusantara. Dan zaman baru itu akan datang setelah datangnya sang Ratu Adil, atau Satria Piningit," jelas Masud Thoyib Adiningrat, Budayawan Jawa yang juga Pengageng Kedaton Jayakarta.

Berikut ciri-ciri Satria Piningit yang diramalkan Prabu Jayabaya dilansir dari berbagai sumber:

1. memprediksi masa depan

2. Yatim piatu, tak punya bapak dan ibu

3. Hidup mandiri

4. Tidak suka meminta-minta atau mengemis

5. Berwatak arif

6. Bijak

7. Welas asih