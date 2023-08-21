Dukung Ganjar Pranowo, Artis dan Musisi Senior hingga Gen Z Rapatkan Barisan

JAKARTA - Sebagai wadah pendukung Ganjar Pranowo yang terdiri dari sederet artis, pelawak, hingga musisi ternama tanah air, Gabungan Seniman Indonesia (GSI) mengisi momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Republik Indonesia dengan agenda "Negeri Merdeka Menari".

Acara tersebut digelar di kediaman Roy Marten, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, Minggu (20/8/23). Acara bernuansa kemerdekaan itu dimeriahkan lomba fashion show dan beberapa penampilan menarik.

Mengusung tagline "Dulu Kita Muda Sekarang (Sok) Muda", acara itu dihadiri sederet artis, pelawak, musisi senior, influencer, dan Gen Z.

Roy Marten, Anna Maria, Gibran Marten, Tessy, Bagong, Tarzan, Polo, Kadie, Mucle Kathulistiwa, Anwar Fuadi, Sultan Saladin, Ayu Dyah Pasha, Katon Bagaskara, Dwi Yan, Mazdjo Prayz, Boy Tirayoh, dan Arthur Tobing.

Selanjutnya Karsono, Bryan Mckenzi, Faradilla Yoshi, Sylvia Fuli, Kevin Andrean, Geovani Tobing, Annisa Queen, Doyok, Suwondo, Soegiarto, Bambang, Suprianto, Ribut, Angel Lisandi, Farah, Cut Asyifa dan masih banyak lagi.

Ketua GSI, Roy Marten mengungkapkan momentum hari kemerdekaan Indonesia perlu dimaknai dengan mengenang semangat perjuangan para pahlawan yang membawa Indonesia menuju kemerdekaan.

"Kemerdekaan kita raih dengan darah dan air mata. Kita harus terima kasih kepada para pejuang yang telah merelakan. Mari kita rawat persatuan itu. Jadi, mimpi-mimpi para pemimpin harus kita wujudkan, tanpa persatuan kita enggak mungkin maju, jadi harus bersatu," ujar Roy, dalam keterangannya.

Menurut Roy, GSI terbentuk secara sadar antarlintas generasi untuk mendorong pemenangan dan mendukung Ganjar Pranowo sebagai Presiden 2024.

"Kelahiran GSI memang untuk mendukung Ganjar Pranowo sebagai Presiden. Menyatukan dan merapatkan barisan bersama para seniman lainnya dari unsur lainnya untuk mendukung Ganjar sebagai Presiden," tuturnya.

Dia percaya, Ganjar memiliki sikap kepemimpinan tanpa sekat sehingga bakal terus menerima aspirasi maupun masukan-masukan dari masyarakat demi kebaikan Indonesia.

Salah satu keinginan dari para seniman adalah dibangunnya sebuah infrastruktur guna melestarikan kebudayaan-kebudayaan Indonesia yang memadai supaya tak lekang oleh zaman.