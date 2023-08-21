Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Momen Presiden Jokowi Bertemu Presiden Kenya William Ruto

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |15:53 WIB
Momen Presiden Jokowi Bertemu Presiden Kenya William Ruto
Jokowi bertemu Presiden Kenya William Ruto. (Foto: BPMI)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melanjutkan kunjungan hari keduanya di Nairobi, Republik Kenya, pada Senin, 21 Agustus 2023. Presiden Jokowi diagendakan untuk bertemu dengan Presiden Republik Kenya William Ruto.

Pada pagi hari, Presiden dijadwalkan untuk mengikuti rangkaian penyambutan kenegaraan oleh Presiden William Ruto yang digelar di State House.

 BACA JUGA:

Setelahnya, Presiden bersama sejumlah delegasi Indonesia juga akan menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Kenya beserta delegasi. Rangkaian penyambutan kenegaraan tersebut nantinya akan diakhiri dengan jamuan santap siang kenegaraan.

Dari State House, Presiden Jokowi kemudian akan menuju Jomo Kenyatta’s Mausoleum untuk meletakan karangan bunga di atas makam pahlawan. Setelahnya, Kepala Negara akan menuju Dagoretti untuk menyerahkan secara simbolis hibah mesin pompa minyak goreng dan lima ribu liter minyak sawit.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
