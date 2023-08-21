Gempa M5,0 Guncang Kepulauan Selayar, Ini Analisis BMKG

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa dengan kekuatan M5,0 mengguncang wilayah Laut Flores juga Pantai Selatan Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, Senin 21 Agustus 2023 pukul 17.01.23 WIB.

Hasil analisis BMKG menunjukkan gempabumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo M5,3. Episenter gempabumi terletak pada koordinat 7,60° LS ; 120,50° BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 47 Km arah Selatan Pasimasunggu, Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan pada kedalaman 492 km.

"Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempabumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi dalam akibat mekanisme "slab-pull" pada lempeng indo-australia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempabumi memiliki mekanisme pergerakan turun ( normal fault )," ungkap Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG, Daryono dalam keterangannya.

Berdasarkan estimasi peta guncangan (shakemap), gempabumi ini menimbulkan guncangan di daerah Pasimasunggu, Pasimarannu, Pasimasunggu Timur, Kepulauan Selayar dengan skala intensitas III MMI (Getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan akan truk berlalu).

"Hingga saat ini belum ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempabumi tersebut. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempabumi ini tidak berpotensi tsunami," kata Daryono.