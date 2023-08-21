Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pemilu 2024, Gen Z dan Milenial Jangan Hanya Jadi Penonton

Rico Afrido S , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |19:29 WIB
Pemilu 2024, Gen Z dan Milenial Jangan Hanya Jadi Penonton
Airin Rachmi Diany mengajak Gen Z dan milenial terlibat aktif dalam politik (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Generasi Z dan milenial merupakan penerus bangsa. Mereka harus terlibat aktif dalam politik. Apalagi, berdasarkan hasil sensus penduduk 2020, masyarakat Indonesia didominasi oleh usia muda.

Mantan Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany mengajak Generasi Z dan Milenial terlibat aktif dalam politik sebagai wadah pembelajaran dan pengabdian untuk masa depan bangsa Indonesia.

"Politik dan anak muda sebagai generasi penerus bangsa, ini sebetulnya yang dilakukan terus menerus dari tahun ke tahun, karena anak muda lah dalam sejarahnya mengubah nasib bangsa Indonesia hari ini menjadi lebih baik, jadi tentunya mari kita optimis,” ujar Airin dikutip Senin (21/8/2023).

Airin mengungkapkan hal tersebut saat menjadi Pembicara dalam acara Politalk Fest “Politik dan Anak Muda Jawaban Masa Depan Indonesia” yang digelar Purna Paskibraka Indonesia Jakarta Pusat (PPIJP) di Jakarta Pusat.

Gen Z dan Milenial merupakan dua kelompok yang disebut pilar dari Generasi Emas 2045. “Gen Z dan Milenial itu tak kurang dari separuh jumlah penduduk Indonesia. Dengan jumlah tersebut kedua generasi ini menjadi bagian penting dalam berbagai aspek kehidupan,” katanya.

