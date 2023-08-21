Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Momen Presiden Jokowi Disambut secara Kenegaraan oleh Presiden Kenya

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |19:54 WIB
Momen Presiden Jokowi Disambut secara Kenegaraan oleh Presiden Kenya
Presiden RI Jokowi disambut secara kenegaraan oleh Presiden Kenya William Ruto. (BPMI)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kenegaraan kepada Presiden Republik Kenya, William Ruto, di State House, Nairobi, Republik Kenya, pada Senin (21/8/2023).

Tiba sekira pukul 10.00 waktu setempat (WS) atau 14.00 WIB, Presiden Jokowi disambut Presiden William Ruto di halaman depan State House. Kedua pemimpin negara tersebut kemudian berjalan bersama menuju panggung kehormatan.

Setelah kedua pemimpin berada di panggung kehormatan, lagu kebangsaan masing-masing negara diperdengarkan yang diiringi dentuman tembakan kehormatan. Kemudian, Presiden Jokowi berjalan memeriksa barisan kehormatan dan diikuti dengan pengenalan delegasi masing-masing negara.

Setelahnya, Presiden Jokowi dan Presiden William Ruto berjalan menuju Presidential Court untuk melaksanakan pertemuan tatap muka atau téte-a-téte dan diakhiri dengan melaksanakan foto bersama antar kedua pemimpin.

Presiden Jokowi dan Presiden Kenya bergabung lalu bersama delegasi masing-masing negara di Credential Hall untuk melaksanakan pertemuan bilateral. Di ruangan yang sama, usai pertemuan bilateral, kedua pemimpin negara menyaksikan proses penandatanganan dan pertukaran nota kesepahaman kerja sama kedua negara.

Dalam kesempatan tersebut, kedua pemimpin negara juga memberikan pernyataan pers bersama yang digelar di Presidential Lawn didampingi oleh delegasi dari masing-masing negara.

